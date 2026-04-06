Kesaksian Warga Saat Ledakan di Pabrik Baja Waru Sidoarjo, Suaranya Seperti Bom

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Insiden ledakan di pabrik baja kawasan Desa Janti, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo ternyata sampai terdengar ke Perumahan Wedoro Regency RT 04 RW 01, yang tak jauh dari lokasi pabrik, Senin (6/4).

Ledakan itu juga membuat sejumlah rumah warga mengalami kerusakan. Material besi panas, getaran, dan suara seperti bom dilaporkan membuat warga panik.

Salah satu warga terdampak di Wedoro Regency Muhammad Nur Holis (61) mengungkapkan ledakan menyerupai dentuman bom sekitar pukul 14.00 WIB.

Saat kejadian dirinya sedang berada di rumahnya yang lain yang tak jauh letaknya. Dia baru mengetahui kondisi rumahnya setelah mendapat laporan dari petugas keamanan perumahan.

“Ada suara seperti bom gitu, dar gitu. Seperti bom. Saya sedang jualan, akhirnya saya cepat-cepat ke sini saya khawatir,” kata Nur Holis, Senin (6/4).

Nur Holis menyebutkan, saat tiba dibrumah ia mendapati material lempengan besi panas yang jatuh menimpa atap hingga menembus plafon rumahnya.

Untungya, saat kejadian rumah dalam kondisi kosong karena anggota keluarganya sedang beraktivitas di luar.

“Banyak sekali itu runtuhan itu. Genteng empat itu memang jebol semuanya itu ada bekasnya. Besi terus rontokan plafon banyak sekali. Saya perbaiki sendiri (gentengnya) seadanya saya taruh di atas, kalau ada air hujan bocor nanti merusak yang lain-lain,” ujarnya.