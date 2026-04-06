Polisi Pastikan Ledakan di Waru Sidoarjo Berasal dari Pabrik Baja

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Kapolresta Sidoarjo Kombes Christian Tobing memastikan peristiwa ledakan yang menewaskan seorang pekerja berasal dari pabrik baja di Kecamatan Waru, Sidoarjo.

"Suara ledakan berasal dari pabrik baja milik PT GWS di Desa Janti, Kecamatan Waru, Sidoarjo," ujar Christian.

Dari data yang dikumpulkan pihak kepolisian, ledakan terdengar pada pukul 14.30 WIB.

Christian menjelaskan ledakan itu terjad isaat dua orang karyawan pabrik berinisial P dan J melakukan pemotongan besi tua menggunakan las blender.

Dia mengonfirmasi saat kejadian terdapat tiga orang yang menjadi korban, yakni karyawan berinisial R meninggalm sedangkan P dan J dalam kondisi luka berat.

Christian juga memastikan ketiga korban telah dievakuasi menuju rumah sakit terdekat.

Saat ini, jajaran Polresta Sidoarjo dari Polsek Waru dan Tim Unit Penjinak Bom (Jibom) Brimob Polda Jatim berada di lokasi kejadian melakukan olah TKP.

"Saat ini kami masih melakukan pendalaman terkait kasus tersebut," jelasnya. (antara/mcr12/jpnn)