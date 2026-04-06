Ledakan Pabrik di Waru Sidoarjo Terjadi Saat Pekerja Potong Besi

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Insiden ledakan pabrik steel di Desa Janti, Waru terjadi saat pekerja melakukan aktivitas pemotongan besi menggunakan las blender, Senin (6/4).

Kapolresta Sidoarjo Kombes Christian Tobing menjelaskan aktivitas pemotongan besi dilakukan oleh pekerja inisial P dan J.

"Kemudian, pada saat pemotongan besi tua menggunakan las blender itu ada terjadi ledakan dari las besi itu," kata Christian.

Ledakan itu menyebabkan dua orang luka-luka yakni P dan MZA dan satu orang meninggal dunia berinsial R.

"Satu korban atas nama inisial R terkonfirmasi meninggal dunia," jelasnya.

Saat ini, 1 unit Jibom Den Gegana Sat Brimob Polda Jatim sebanyak kurang lebih 10 personel telah diterjunkan untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).

"Personel gabungan Polresta Sidoarjo dan Polsek Waru 20 orang diterjunkan di lokasi kejadian untuk mengamankan TKP," jelasnya. (mcr23/jpnn)