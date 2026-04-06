JPNN.com Jatim Jatim Terkini Polisi Kerahkan 1 Unit Jibom Selidiki Penyebab Ledakan di Pabrik Waru Sidoarjo

Polisi Kerahkan 1 Unit Jibom Selidiki Penyebab Ledakan di Pabrik Waru Sidoarjo

Senin, 06 April 2026 – 19:27 WIB
Polisi Kerahkan 1 Unit Jibom Selidiki Penyebab Ledakan di Pabrik Waru Sidoarjo - JPNN.com Jatim
Suasana pabrik di Waru Sidoarjo setelah terjadi ledakan diduga akibat kecelekaan kerja yang membuat tiga orang menjadi korban, Senin (6/4). Foto: Ardini Pramitha/JPNN

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Polresta Sidoarjo masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap penyebab terjadinya ledakan karena diduga kecelakaan kerja di pabrik steel Desa Janti, Waru, Janti, Senin (6/4).

Kapolresta Sidoarjo Kombes Christian Tobing mengungkapkan satu unit Jibom dan Gegana Sat Brimob Polda Jatim sebanyak kurang lebih sepuluh personel telah diterjunkan ke lokasi kejadian (TKP).

"Personel gabungan Polresta Sidoarjo dan Polsek Waru sebanyak 20 orang diturunkan di lokasi kejadian untuk mengamankan TKP," kata Christian.

Baca Juga:

Dia menjelaskan insiden ledakan itu bermula saat korban berinisial P dan karyawan berinisial J sedang melakukan pemotongan besi menggunakan las blender. Namun, di tengah proses pengerjaan tiba-tiba terjadi ledakan.

"Pada saat pemotongan besi tua menggunakan las blender ada terjadi ledakan dari besi," ujarnya.

Akibat insiden itu, dua pekerja mengalami luka yaitu berinisial P dam MZA dan satu orang meninggal dunia inisial R.

Baca Juga:

"Satu korban juga atas nama inisial R terkonfirmasi meninggal dunia," kata Christian. (mcr23/jpnn)

Polisi selidiki ledakan pabrik steel di Waru. Tim Jibom Polda Jatim dikerahkan, satu pekerja tewas dan dua lainnya luka akibat insiden saat pemotongan besi

Redaktur : Arry Dwi Saputra
Reporter : Ardini Pramitha

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

