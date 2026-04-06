Update Ledakan di Pabrik Waru Sidoarjo, Satu Orang Dilaporkan Tewas

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Insiden ledakan yang terjadi di pabrik kawasan Jalan Brigjend Katamso Desa Janti, Waru, Janti, Kabupaten Sidoarjo, Senin (6/4) menyebabkan satu orang meninggal dunia, dan dua luka-luka.

Kaporlesta Sidoarjo Kombes Christian Tobing mengungkapkan satu orang meninggal dunia berinisial R, sedangkan dua orang yang luka-luka berinisial P dan MZA.

"Satu korban juga atas nama inisial R terkonfirmasi meninggal dunia," kata Christian dikonfirmasi.

Dia menjelaskan insiden ledakan itu bermula saat korban berinisial P dan karyawan berinisial J tengah melakukan pemotongan besi menggunakan las blender. Namun, di tengah proses pengerjaan tiba-tiba terjadi ledakan.

"Pada saat pemotongan besi tua menggunakan las blender ada terjadi ledakan dari besi," ujarnya.

Saat ini, kata Christian, satu unit Jibom dan Gegana Sat Brimob Polda Jatim berjumlah 10 personel telah diterjunkan untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).

"Personel gabungan Polresta Sidoarjo dan Polsek Waru 20 orang diturunkan di lokasi kejadian untuk mengamankan TKP," jelasnya. (mcr23/jpnn)