Pabrik di Waru Sidoarjo Mengalami Ledakan, Diduga Akibat Kecelakaan Kerja

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Insiden ledakan terjadi di sebuah pabrik kawasan Jalan Brigjend Katamso, Desa Janti, Waru, Janti, Kabupaten Sidoarjo, Senin (6/4). Ledakan yang diduga karena kecelakaan kerja itu membuat tiga orang menjadi korban yang belum diketahui kondisinya.

Ketua RW setempat Sukani mengungkapkan ledakan itu terjadi sekitar pukul 14.00 WIB. Berdasarkan informasi dari petugas keamanan, ledakan itu berasal dari mesin blender las.

"Blander las, yang diblander itu entah isinya apa enggak tahu. Akhirnya meledak. Petugas yang mengoperasikan blender itu mengalami luka, tetapi ringan," kata Sukani.

Nahasnya, material ledakan itu justru mengenai dua pekerja yang jauh dari lokasi. Salah satunya seorang sopir.

"Ada tiga orang. Yang dua luka ringan yang dua yang satu agak berat. Saat ini masih di bawah di Rumah Sakit Sidoarjo," jelasnya.

Dengan adanya kejadian ini, Sukani meminta operasional pabrik berhenti untuk sementara untuk mempermudah proses penyelidikan.

"Ya, mungkin berhentilah sementara ini," ujar dia. (mcr23/jpnn)