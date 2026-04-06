Lucy Kurniasari Sebut Program MBG Jadi Kunci Peningkatan SDM
jatim.jpnn.com, SURABAYA - Anggota Komisi IX DPR RI Lucy Kurniasari menyosialisasikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Graha ABCPS Perum YKP, Rungkut, Surabaya, Sabtu (4/4).
Kegiatan itu turut dihadiri perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN), anggota DPRD Surabaya Mochammad Machmud, serta ratusan peserta.
Lucy mengatakan program MBG menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat.
Program tersebut menyasar kelompok prioritas, mulai dari peserta didik tingkat TK hingga SMA, santri, siswa SLB, hingga ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
“Program MBG menekankan konsumsi makanan bergizi sesuai standar dengan pengawasan masyarakat dan pengelolaan profesional,” kata Lucy.
Dia menyebut program ini tidak hanya berdampak pada perbaikan gizi dan penurunan stunting, tetapi juga mendorong sektor pertanian, peternakan, serta UMKM.
Menurut Lucy, program MBG juga memiliki efek jangka panjang terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia.
“Tujuannya meningkatkan kesehatan, pendidikan, serta perekonomian melalui edukasi gizi dan penciptaan lapangan kerja,” ujarnya.
