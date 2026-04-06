JPNN.com

Lucy Kurniasari Sebut Program MBG Jadi Kunci Peningkatan SDM

Senin, 06 April 2026 – 18:30 WIB
Anggota DPR RI Lucy Kurniasari saat menyosialisasikan program MBG di Graha ABCPS Perum YKP, Rungkut, Surabaya, Sabtu (4/4). Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Anggota Komisi IX DPR RI Lucy Kurniasari menyosialisasikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Graha ABCPS Perum YKP, Rungkut, Surabaya, Sabtu (4/4).

Kegiatan itu turut dihadiri perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN), anggota DPRD Surabaya Mochammad Machmud, serta ratusan peserta.

Lucy mengatakan program MBG menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat.

Baca Juga:

Program tersebut menyasar kelompok prioritas, mulai dari peserta didik tingkat TK hingga SMA, santri, siswa SLB, hingga ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

“Program MBG menekankan konsumsi makanan bergizi sesuai standar dengan pengawasan masyarakat dan pengelolaan profesional,” kata Lucy.

Dia menyebut program ini tidak hanya berdampak pada perbaikan gizi dan penurunan stunting, tetapi juga mendorong sektor pertanian, peternakan, serta UMKM.

Baca Juga:

Menurut Lucy, program MBG juga memiliki efek jangka panjang terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia.

“Tujuannya meningkatkan kesehatan, pendidikan, serta perekonomian melalui edukasi gizi dan penciptaan lapangan kerja,” ujarnya.

Anggota DPR RI Lucy Kurniasari menilai program MBG penting untuk meningkatkan kualitas SDM, pendidikan, dan kesehatan masyarakat Indonesia.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   sosialisasi mbg makan bergizi gratis program mbg Lucy Kurniasari Anggota DPR RI peningkatan sdm

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU