JPNN.com

Bromo Ditutup Selama Sepekan untuk Pemulihan Ekosistem

Senin, 06 April 2026 – 17:32 WIB
Arsip foto - Sejumlah mobil pengantar wisatawan terparkir di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Selasa (24/12/2024). ANTARA FOTO/Irfan Sumanjaya/wpa.

jatim.jpnn.com, MALANG - Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) menutup kawasan Gunung Bromo dari aktivitas wisata pada 6-12 April 2026.

Penutupan dilakukan sebagai upaya pemulihan ekosistem sekaligus peningkatan kualitas layanan pariwisata.

“Bromo ditutup pada 6 April mulai pukul 06.00 WIB sampai 12 April pukul 10.00 WIB. Seminggu ke depan kami menyiapkan berbagai langkah sebagai momentum pemulihan ekosistem, sekaligus meningkatkan kualitas layanan wisata," kata Pranata Humas TNBTS Endrip Wahyutama.

Baca Juga:

Menurut dia, penutupan ini juga menjadi momentum penguatan pengelolaan kawasan yang berkelanjutan setelah lonjakan kunjungan saat libur Lebaran 2026.

Selama periode 21-24 Maret 2026, Gunung Bromo dikunjungi 24.671 wisatawan. Sementara itu, sepanjang Maret 2026, jumlah kunjungan mencapai 79.223 wisatawan.

??"Total kunjungan wisata Januari 65.891 wisatawan, sedangkan Februari ada 45.738 wisatawan," ucapnya.

Baca Juga:

Selama masa penutupan, TNBTS akan melakukan pembersihan kawasan serta berbagai kegiatan peningkatan kapasitas pelaku wisata.

Di antaranya sosialisasi Jalur Lingkar Kaldera Tengger (JLKT), pelatihan bagi pelaku jasa jip dan kuda, serta kegiatan bakti sosial.

Sumber Antara
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   penutupan bromo Bromo ditutup pemulihan ekosistem jadwal penutupan bromo alasan bromo ditutup

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU