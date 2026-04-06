Truk Mundur di Tanjakan Ngawi Tabrak Dua Kendaraan Menewaskan Pemotor

jatim.jpnn.com, NGAWI - Kecelakaan lalu lintas melibatkan tiga kendaraan terjadi di Jalan Raya Ngawi–Ngrambe, tepatnya masuk Desa Babadan, Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi, Minggu (5/4) sekira pukul 17.30 WIB.

Insiden ini mengakibatkan satu orang meninggal.

Kasatlantas Polres Ngawi AKP Yuliana Plantika menjelaskan kecelakaan itu bermula saat Truk Isuzu Elf dikemudikan Agus Suyanto (43) melaju dari arah barat ke timur.

Searah di belakangnya terdapat mobil Suzuki Escudo dikemuikan Sudarwoko (72) dan sepeda motor Honda Beat tanpa nomor polisi yang dikemudikam oleh Zhydan Daffu Rhaditya (19).

“Saat jalan menanjak Truk Isuzu Elf tidak kuat menanjak karena kurang hati-hati dan jarak sudah dekat sehingga terjadi tabrak belakang,” jelas Yuliana, Senin (6/4).

Truk Isuzu Elf berjalan mundur hingga mengenai bagian depan mobil Suzuki Escudo, serta bodi depan Sepeda Motor Honda Beat tanpa plat.

“Kejadian tersebut mengakibatkan kerusakan pada kendaraan. Korban pengendara sepeda motor mengalami luka - luka dan meninggal dunia di TKP,” kata dia.

Unit Gakkum Satlantas Polres Ngawi tiba di lokasi melaksanakan Olah TKP, melakukan pengaturan arus lalu lintas, meminta keterangan saksi, hingga mengamankan kendaraan sebagai barang bukti penyelidikan lebih lanjut.