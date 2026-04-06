Sudah 3 Pekan Langka, Warga Tuban Antre Gas Elpiji Sampai 1 Jam

jatim.jpnn.com, TUBAN - Ratusan warga Desa Tuwiriwetan, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban harus rela antre berdesakan demi mendapatkan gas elpiji 3 kilogram, bahkan tidak sedikit warga yang pulang dengan tangan kosong karena kehabisan stok di pangkalan.

Kelangkaan gas bersubsidi tersebut sudah berlangsung sekitar tiga pekan terakhir.

Salah satu warga, Watini, mengaku harus antre hingga lebih dari satu jam untuk mendapatkan gas elpiji.

"Hampir satu jam lebih tadi mengantre agar bisa mendapatkan tabung gas elpiji dan kondisi seperti ini sudah terjadi lama tiga Minggu," kata Watini, Senin (6/4).

Selain langka, harga gas elpiji di tingkat pengecer juga melonjak hingga Rp30 ribu per tabung, padahal, harga di pangkalan masih sekitar Rp18 ribu.

Untuk membeli gas di pangkalan, warga juga dibatasi hanya satu tabung dan wajib menunjukkan KTP.

Watini mengatakan gas tersebut digunakan untuk kebutuhan memasak sehari-hari selama sekitar satu minggu.

Sementara itu, Area Manager Comm, Rel & CSR Jatimbalinus PT Pertamina Patra Niaga Ahad Rahedi menduga kelangkaan terjadi akibat potensi penimbunan atau penggunaan tidak sesuai peruntukan.