Dari Lahan Sampah Jadi Kebun Produktif, BRI Turun Tangan Bantu Warga

Senin, 06 April 2026 – 11:56 WIB
Dukungan BRI membuat lahan bekas sampah di Surabaya menjadi kawasan hijau produktif melalui urban farming. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk melalui BRI Region 12 Surabaya menggelar kegiatan sosial bertajuk BRI Social Activity Grow & Green dalam rangka HUT ke-130.

Kegiatan tersebut diwujudkan dengan penyaluran bantuan bibit tanaman kepada Kelompok Tani Kosagrha Lestari di Kelurahan Medokan Ayu, Kecamatan Rungkut, Selasa (17/3).

Program ini menjadi bentuk kepedulian BRI terhadap pelestarian lingkungan sekaligus pemberdayaan masyarakat melalui urban farming.

Sejumlah bibit tanaman produktif disalurkan, mulai dari mangga, kelengkeng, nangka, jambu air, jambu jamaika, alpukat hingga durian.

Public Relation & Protokoler Section Head BRI Region 12 Surabaya Fathony Listyo Muzakkie mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

"Melalui program Grow & Green, kami berkomitmen menjaga kelestarian lingkungan sekaligus mendukung pemberdayaan masyarakat," kata Fathony, Jumat (3/4).

Dia berharap bantuan bibit tersebut dapat memberikan manfaat jangka panjang, baik dari sisi lingkungan maupun peningkatan ekonomi warga.

Selain itu, BRI juga mendukung upaya pemerintah dalam mencapai target net zero emission pada 2060.

BRI Region 12 Surabaya menyalurkan bibit tanaman produktif untuk mendukung urban farming dan ekonomi warga dalam rangkat HUT ke-130.
TAGS   BRI penghijauan surabaya CSR BRI HUT BRI Urban Farming csr lingkungan

