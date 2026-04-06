Anggota DPR Eric Hermawan Edukasi Warga Bangkalan terkait Program MBG

Senin, 06 April 2026 – 11:06 WIB
Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, BANGKALAN - Sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) digelar di Aula Yayasan Nurul Islam Qolbun Salim, Desa Blega, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan, Sabtu (4/4).

Kegiatan tersebut menjadi langkah awal pemerintah dalam mengedukasi masyarakat terkait pentingnya pemenuhan gizi seimbang sejak dini.

Sosialisasi dihadiri Anggota Komisi XI DPR RI Eric Hermawan, Sekretaris Yayasan Nurul Islam Qolbun Salim Moh. Amir, Ainun Ma’rifah, serta ratusan peserta.

Program MBG merupakan upaya strategis pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia menuju visi Indonesia Emas 2045.

Program ini menyasar anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, sekaligus menekan angka stunting serta meringankan beban ekonomi masyarakat.

Eric Hermawan menegaskan pemerintah berkomitmen penuh terhadap keberlanjutan program tersebut.

“Program MBG ini adalah investasi masa depan. Tidak ada pengurangan anggaran, program ini harus tetap berjalan,” kata Eric.

Menurut dia, pemenuhan gizi yang baik akan mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

