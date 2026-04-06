Kecalakaan Maut di Blitar, Pengendara Motor Tewas Tabrakan dengan Truk

jatim.jpnn.com, BLITAR - Kecelakaan maut terjadi di jalan umum Desa Soso, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar pada Minggu (5/4). Sepeda motor Yamaha V-Xion yang dikendarai DEW (33) bertabrakan dengan truk dari arah berlawanan. Akibat insiden itu, pengendara motor tewas di lokasi kejadian.

Kasi Humas Polres Blitar Aiptu Saeful Muheni mengatakan, kecelakaan bermula saat motor melaju dari arah selatan ke utara.

"Kendaraan sepeda motor itu berjalan dari arah selatan ke utara. Memasuki jalan umum Desa Soso, Kecamatan Gandusari, terjadi benturan dengan truk yang melaju dari arah utara ke selatan," ujar Saeful.

DEW warga Dusun Tegalrejo, Desa Semen, Kecamatan Gandusari, dinyatakan meninggal dunia, sedangkan penumpangnya TA (25) mengalami luka dan dirawat di rumah sakit wilayah Wlingi.

Adapun sopir truk berinisial RJA (23), warga Kabupaten Malang, dilaporkan selamat tanpa luka serius.

Polisi menduga kecelakaan terjadi akibat faktor kelalaian pengendara motor.

"Kesimpulan awal karena faktor manusia, pengemudi kendaraan sepeda motor kurang konsentrasi. Kejadian tersebut saat ini ditangani unit laka lantas Polres Blitar," kata dia.

Saat ini, kasus tersebut masih ditangani Unit Laka Lantas Polres Blitar dengan memeriksa saksi-saksi.Polisi mengimbau masyarakat agar selalu berhati-hati saat berkendara, terutama di musim hujan.