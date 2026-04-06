Cuaca Malang Hari Ini, Pagi-Sore Berpotensi Gerimis & Hujan Lebat

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Senin (6/4) untuk kota maupun kabupatennya.

Pagi dan siang cerah dan cerah berawan di seluruh kawasan.

Sore dan malam cerah berawan hingga berawan dan berangin di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Ampelgading, Dau, Jabung, Kromengan, Ngaju, Ngantang, Poncokusumo, Pujon, Tumpang, Wagir, Wajak, dan Wonosari. Kawasan lainnya cerah hingga berawan.

Siang dan sore hujan lebat disertai petir melanda Ampelgading, Dampit, Jabung, Poncokusumo, dan Wajak. Kawasan lainnya berawan dan gerimis.

Malamnya cuaca di seluruh kawasan cerah berawan hingga berawan dan berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota dan Kabupaten Malang selama seharian berada di 17-29 derajat celsius.