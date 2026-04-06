JPNN.com

Cuaca Malang Hari Ini, Pagi-Sore Berpotensi Gerimis & Hujan Lebat

Senin, 06 April 2026 – 10:05 WIB
BMKG Juanda menyampaikan ramalan cuaca Malang hari ini. Ilustrasi. Foto: Arry Saputra/JPNN

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Senin (6/4) untuk kota maupun kabupatennya.

Pagi dan siang cerah dan cerah berawan di seluruh kawasan.

Sore dan malam cerah berawan hingga berawan dan berangin di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Ampelgading, Dau, Jabung, Kromengan, Ngaju, Ngantang, Poncokusumo, Pujon, Tumpang, Wagir, Wajak, dan Wonosari. Kawasan lainnya cerah hingga berawan.

Siang dan sore hujan lebat disertai petir melanda Ampelgading, Dampit, Jabung, Poncokusumo, dan Wajak. Kawasan lainnya berawan dan gerimis.

Malamnya cuaca di seluruh kawasan cerah berawan hingga berawan dan berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota dan Kabupaten Malang selama seharian berada di 17-29 derajat celsius.

Berikut ramalan cuaca Malang hari ini. Gerimis dan hujan lebat mengguyur sejumlah kawasan.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   cuaca di malang cuaca cuaca Malang ramalan cuaca prakiraan cuaca BMKG bmkg juanda

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU