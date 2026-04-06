Cuaca Jawa Timur 6 April 2026, Pagi Sampai Malam Wilayah Berikut Bakal Gerimis

Senin, 06 April 2026 – 08:03 WIB
BMKG Juanda menyampaikan ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini. Foto: Ricardo/JPNN.com

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Senin (6/4).

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Bangkalan, Banyuwangi, Blitar, Bondowoso, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Surabaya, Lamongan, Lumajang, Malang, Pacitan, Pamekasan, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, Trenggalek, Tuban, dan Tulungagung. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Siangnya gerimis mengguyur Bangkalan, Banyuwangi, Jember, Jombang, Kediri, Kota batu, Kota Kediri, Kota Mojokerto, Kota Probolinggo, Lumajang, Madiun, Magetan, Mojokerto, Ngawi, Pamekasan, Probolinggo, Situbondo, Sumenep, dan Trenggalek. Wilayah lainnya cerah berawan dan berawan.

Sorenya gerimis mengguyur Bangkalan, Banyuwangi, Jember, Jombang, Kediri, Kota batu, Kota Kediri, Kota Mojokerto, Kota Probolinggo, Lamongan, Lumajang, Madiun, Magetan, Mojokerto, Ngawi, Pamekasan, Probolinggo, Situbondo, Sumenep, Trenggalek dan Tuban. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Malamnya gerimis mengguyur Lamongan dan Tuban. Wilayah lainnya cerah hingga berawan dan berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 16-31 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 3-12 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)

Redaktur & Reporter : Arry Dwi Saputra

