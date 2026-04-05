Ahmad Labib Soroti Pentingnya Pengawasan Program MBG

Minggu, 05 April 2026 – 18:30 WIB
Anggota DPR RI Ahmad Labib saat menyosialisasikan program MBG di Gresik. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, GRESIK - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus disosialisasikan sebagai langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Sosialisasi kali ini digelar di Universitas Muhammadiyah Gresik dengan menghadirkan anggota DPR RI Ahmad Labib serta perwakilan Badan Gizi Nasional.

Program MBG menyasar pemenuhan gizi bagi anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, hingga balita.

Baca Juga:

Selain itu, program ini juga diharapkan mampu menekan angka stunting dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah.

Ahmad Labib menegaskan MBG memiliki peran penting dalam pembangunan kesehatan sejak dini.

“Presiden ingin agar manusia Indonesia sejak dalam kandungan sudah mendapatkan asupan gizi yang cukup,” ujar Labib.

Baca Juga:

Menurut dia, pemenuhan gizi sejak dini menjadi kunci untuk mendorong pertumbuhan optimal anak sekaligus menekan angka stunting yang masih tinggi.

Tak hanya berdampak pada kesehatan, MBG juga dinilai memiliki potensi ekonomi besar.

Program MBG disebut bisa menekan stunting sekaligus mendorong ekonomi masyarakat.
BERITA TERKAIT

