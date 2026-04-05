Ajang Talenta 2026 Dibuka, Jatim Incar Prestasi Dunia

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa resmi membuka Ajang Talenta Prestasi Murid Jawa Timur 2026 di Airlangga Convention Center, Sabtu (4/4).

Melalui ajang ini, Pemprov Jatim menyiapkan ribuan siswa terbaik untuk bersaing hingga tingkat nasional dan internasional.

Khofifah menegaskan ajang tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat ekosistem pendidikan berbasis prestasi.

“Harapannya melahirkan talenta luar biasa yang bisa berjaya di tingkat nasional hingga internasional,” kata Khofifah.

Sejumlah kompetisi nasional yang ditargetkan juara umum antara lain Olimpiade Sains Nasional (OSN), Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN), Festival dan Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional (FLS3N), hingga Lomba Kompetensi Siswa (LKS).

Selain itu, ada Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI), Festival Inovasi dan Kewirausahaan Siswa Indonesia (FIKSI), serta Lomba Debat Indonesia (LDI).

Khofifah menyebut ajang ini juga menjadi ruang bagi siswa untuk mengembangkan potensi sekaligus membuka peluang masuk perguruan tinggi negeri melalui jalur prestasi.

Jawa Timur tercatat kembali menjadi provinsi dengan jumlah siswa terbanyak diterima di PTN melalui jalur SNBP 2026.