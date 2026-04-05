Ekspansi Infrastruktur Surabaya 2026–2027, Sejumlah Kawasan Ditarget Terhubung

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Kota Surabaya berencana melanjutkan sejumlah proyek pembangunan jalan pada 2026–2027.

Proyek ini mencakup pembukaan akses baru di beberapa kawasan, termasuk jalur penghubung antarwilayah hingga akses menuju destinasi wisata.

Wali Kota Surabaya Eri Cahydi menyebutkan beberapa ruas yang akan dikerjakan di antaranya akses Wiyung–Lidah, jalur Banyu Urip–Jembatan Raci hingga perbatasan Gresik, serta akses menuju kawasan wisata seperti Taman Harmoni Surabaya, Kebun Raya Mangrove Surabaya, dan Taman Hiburan Pantai Kenjeran.

Menurut Eri, pembangunan jalan ini ditujukan untuk memperbaiki konektivitas sekaligus membuka peluang ekonomi di wilayah yang selama ini belum berkembang.

“Ketika jalan ini terkoneksi, kawasan yang sebelumnya hanya permukiman bisa berkembang menjadi area usaha, sehingga ekonomi bergerak,” ujar Eri, Sabtu (4/4).

Namun, rencana ekspansi infrastruktur ini juga memunculkan perhatian soal pemerataan manfaat bagi warga.

Sejumlah kawasan wisata yang akan dibuka aksesnya selama ini memang dikenal sulit dijangkau, baik dari sisi kondisi jalan maupun keterbatasan transportasi umum.

Eri mengakui hal tersebut dan menargetkan pembangunan jalan baru dapat diikuti dengan masuknya layanan transportasi publik.