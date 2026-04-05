JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Lapangan Rangkah Berubah Wajah, Kini Jadi Ruang Olahraga dan Kreativitas Warga

Minggu, 05 April 2026 – 10:35 WIB
Lapangan Rangkah kini jadi ruang olahraga dan kreativitas warga. Dari lahan tandus, kini hidup dengan aktivitas pelajar hingga warga tiap hari. Foto: Diskominfo Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Wajah baru Lapangan Rangkah di Kecamatan Tambaksari membawa cerita berbeda bagi warga sekitar.

Apabila dulu identik dengan lahan tandus, berdebu, dan becek saat hujan, kini kawasan tersebut menjelma menjadi ruang terbuka yang hidup—dipenuhi aktivitas olahraga hingga kreativitas pelajar.

Transformasi ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Surabaya dalam menghadirkan fasilitas umum yang lebih layak dan inklusif.

Baca Juga:

Saat ini, lapangan tersebut dilengkapi berbagai sarana seperti mini soccer, voli, basket, hingga jogging track yang dapat dinikmati berbagai kalangan.

Lurah Rangkah Jefri Arditya Pamungkas menyebut perubahan ini berawal dari aspirasi warga yang ingin lingkungannya dimanfaatkan secara optimal.

“Kami sangat berterima kasih kepada Bapak Walikota dan Pemkot Surabaya. Aspirasi warga dikabulkan, sehingga di tahun 2025 lapangan ini bisa dibangun dan langsung dimanfaatkan masyarakat,” ujar Jefri, Sabtu (4/4).

Baca Juga:

Tak hanya sebagai tempat berolahraga, lapangan ini juga mulai diarahkan menjadi ruang alternatif bagi anak-anak untuk beraktivitas tanpa bergantung pada gawai. Bersama karang taruna, pihak kelurahan tengah menyusun jadwal penggunaan lapangan bagi tiap RW.

“Nantinya akan direkap hari-harinya, supaya anak-anak bisa punya kegiatan lain, tidak hanya bermain gadget, tetapi juga berolahraga,” jelas Jefri.

Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Lapangan Rangkah Lapangan Rangkah berubah wajah baru lapangan Rangkah Rangkah Surabaya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU