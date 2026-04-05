Lapangan Rangkah Berubah Wajah, Kini Jadi Ruang Olahraga dan Kreativitas Warga

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Wajah baru Lapangan Rangkah di Kecamatan Tambaksari membawa cerita berbeda bagi warga sekitar.

Apabila dulu identik dengan lahan tandus, berdebu, dan becek saat hujan, kini kawasan tersebut menjelma menjadi ruang terbuka yang hidup—dipenuhi aktivitas olahraga hingga kreativitas pelajar.

Transformasi ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Surabaya dalam menghadirkan fasilitas umum yang lebih layak dan inklusif.

Saat ini, lapangan tersebut dilengkapi berbagai sarana seperti mini soccer, voli, basket, hingga jogging track yang dapat dinikmati berbagai kalangan.

Lurah Rangkah Jefri Arditya Pamungkas menyebut perubahan ini berawal dari aspirasi warga yang ingin lingkungannya dimanfaatkan secara optimal.

“Kami sangat berterima kasih kepada Bapak Walikota dan Pemkot Surabaya. Aspirasi warga dikabulkan, sehingga di tahun 2025 lapangan ini bisa dibangun dan langsung dimanfaatkan masyarakat,” ujar Jefri, Sabtu (4/4).

Baca Juga: Grand Eastern Klarifikasi Soal Lapangan Padel Ambil Lebar Sungai di Keputih

Tak hanya sebagai tempat berolahraga, lapangan ini juga mulai diarahkan menjadi ruang alternatif bagi anak-anak untuk beraktivitas tanpa bergantung pada gawai. Bersama karang taruna, pihak kelurahan tengah menyusun jadwal penggunaan lapangan bagi tiap RW.

“Nantinya akan direkap hari-harinya, supaya anak-anak bisa punya kegiatan lain, tidak hanya bermain gadget, tetapi juga berolahraga,” jelas Jefri.