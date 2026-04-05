Cuaca Malang Hari ini, Pagi Sampai Sore Kawasan Berikut Gerimis, Malam Cerah-Berawan

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Minggu (5/4) untuk kota maupun kabupatennya.

Pagi sampai sore cerah di seluruh kawasan.

Malamnya cuaca di seluruh kawasan cerah hingga berawan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Ampelgading, Bantur, Dampit, Jabung, Kasembon, Ngantang, Poncokusumo, Tumpang, dan Wajak. Kawasan lainnya cerah berawan dan berawan.

Siangnya gerimis mengguyur Ampelgading, Bantur, Bululawang, Dampit. Donomulyo, Gondanglegi, Jabung, Kasembon, Kepanjen, Kromengan, Ngantang, Pagak, Pagelaran, Poncokusumo, Sumberpucung, Tajinan, Tirtoyudo, Tumpang, dan Turen. Wajak hujan lebat disertai petir. Kawasan lainnya cerah hingga berawan.

Sorenya gerimis mengguyur Ampelgading, Bantur, Bululawang, Dampit. Donomulyo, Gondanglegi, Jabung, Kasembon, Kepanjen, Kromengan, Ngantang, Pagak, Pagelaran, Poncokusumo, Sumberpucung, Tajinan, Tirtoyudo, Tumpang, dan Turen. Wajak hujan lebat disertai petir.

Beberapa jam kemudian cerah dan cerah berawan di seluruh kawasan.