Cuaca Surabaya Hari ini, Cerah Hingga Berawan, Siangnya Potensi Panas Menyengat

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Minggu (5/4).

Paginya cuaca di seluruh kawasan cerah.

Siangnya cuaca di seluruh kawasan cerah dan cerah berawan.

Sorenya masih cerah berawan dan berawan di seluruh kawasan.

Malamnya masih cerah hingga berawan di seluruh kawasan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 25-33 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 6-11 kilometer per jam.

Selama seharian, Kota Surabaya tidak diguyur hujan dan diperkirakan cerah hingga berawan selama seharian.