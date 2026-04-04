Gol Rivera Bawa Persebaya Kalahkan Persita di GBT

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Persebaya Surabaya meraih kemenangan tipis 1-0 atas Persita Tangerang dalam laga pekan ke-26 BRI Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Sabtu (4/4) malam.

Gol tunggal kemenangan Bajol Ijo dicetak Francisco Rivera pada menit ke-61.

Hasil ini membawa Persebaya naik ke peringkat lima klasemen sementara dengan 42 poin, menggeser Persita yang turun ke posisi enam dengan 41 poin.

Sejak awal laga, Persebaya langsung menekan lewat pressing ketat.

Peluang pertama datang dari sundulan Mihailo Perovic pada menit ke-17, namun masih bisa ditepis kiper Persita, Igor Rodrigues.

Sementara itu, Persita sempat mengancam lewat Aleksa Andrejic, tetapi lini belakang Persebaya yang dikawal Leo Lelis mampu mengantisipasi.

Skor 0-0 bertahan hingga turun minum.

Memasuki babak kedua, Persebaya tampil lebih sabar dan akhirnya memecah kebuntuan.