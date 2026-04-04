Hindari Kendaraan Lain, Mobil Malah Terperosok ke Selokan di Semampir

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sebuah mobil Toyota Calya bernopol L 1835 EM mengalami kecelakaan tunggal di Perumahan Medokan Semampir Praja, Surabaya, Sabtu (4/4) sore.

Mobil yang dikemudikan Susanto itu masuk ke saluran air sekitar pukul 15.52 WIB.

Kabid DPKP Kota Surabaya, M Rokhim, mengatakan kecelakaan terjadi saat pengemudi berusaha menghindari kendaraan lain.

Namun, manuver tersebut tidak berjalan mulus karena perhitungan kurang akurat.

“Mobil terlalu ke kiri, menabrak pohon, lalu masuk selokan,” kata Rokhim.

Petugas DPKP Surabaya langsung menerjunkan satu unit tim rescue untuk melakukan evakuasi.

Tim tiba di lokasi sekitar pukul 15.58 WIB atau lima menit setelah menerima laporan.

Proses evakuasi berlangsung cepat dan berhasil diselesaikan pada pukul 16.21 WIB. (mcr23/jpnn)