JPNN.com

Hindari Kendaraan Lain, Mobil Malah Terperosok ke Selokan di Semampir

Sabtu, 04 April 2026 – 21:00 WIB
Sebuah mobil Toyota Calya bernomor polisi L 1835 EM mengalami kecelakaan tunggal di Perumahan Medokan Semampir Praja, Sabtu (4/4). Mobil yang dikemudikan oleh Susanto masuk saluran air sekitar pukul 15.52.

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sebuah mobil Toyota Calya bernopol L 1835 EM mengalami kecelakaan tunggal di Perumahan Medokan Semampir Praja, Surabaya, Sabtu (4/4) sore.

Mobil yang dikemudikan Susanto itu masuk ke saluran air sekitar pukul 15.52 WIB.

Kabid DPKP Kota Surabaya, M Rokhim, mengatakan kecelakaan terjadi saat pengemudi berusaha menghindari kendaraan lain.

Namun, manuver tersebut tidak berjalan mulus karena perhitungan kurang akurat.

“Mobil terlalu ke kiri, menabrak pohon, lalu masuk selokan,” kata Rokhim.

Petugas DPKP Surabaya langsung menerjunkan satu unit tim rescue untuk melakukan evakuasi.

Tim tiba di lokasi sekitar pukul 15.58 WIB atau lima menit setelah menerima laporan.

Proses evakuasi berlangsung cepat dan berhasil diselesaikan pada pukul 16.21 WIB. (mcr23/jpnn)

Redaktur : Arry Dwi Saputra
Reporter : Ardini Pramitha

Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   DPKP Surabaya Surabaya hari ini mobil masuk saluran air evakuasi mobil terperosok

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU