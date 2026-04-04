JPNN.com

Lupa Tarik Rem Tangan, Mobil di Magetan Terjun ke Parit Saat Ditinggal Salat

Sabtu, 04 April 2026 – 20:32 WIB
jatim.jpnn.com, MAGETAN - Sebuah mobil Honda Brio bernomor polisi AE 1208 milik Sukam terperosok ke parit saat ditinggal salat di masjid di Desa Bibis, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan, Sabtu (4/4).

Insiden itu terjadi diduga karena pemilik korban lupa mengaktifkan rem tangan saat parkir.

Petugas keamanan masjid Sunario mengungkapkan bahwa pemilik kendaraan merupakan jemaah yang rutin beribadah di masjid tersebut.

Baca Juga:

“Pemilik mobil sudah sering salat di sini. Saat itu beliau sedang salat, kemungkinan lupa menarik rem tangan. Sekitar hampir setengah jam kemudian, mobil diketahui sudah masuk ke parit,” ujarnya.

Dia menambahkan saat kejadian kondisi lalu lintas di sekitar lokasi relatif sepi sehingga tidak menimbulkan korban jiwa maupun kecelakaan lain.

Sementara itu, Kapolsek Sukomoro AKP Tri Cahya Budi Hartono menjelaskan berdasarkan keterangan pengemudi, kendaraan memang ditinggal dalam kondisi terparkir di area yang agak menurun.

Baca Juga:

“Diduga pengemudi lupa mengaktifkan rem tangan sehingga kendaraan mundur dengan sendirinya. Beruntung tidak ada korban dalam kejadian ini,” katanya.

Polisi memastikan mobil telah berhasil dievakuasi dari parit. Karena tidak menimbulkan korban maupun kerugian pihak lain, penanganan selanjutnya diserahkan kepada pemilik kendaraan.

Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

TAGS   Magetan mobil masuk parit mobil masuk parit magetan insiden mobil masuk parit

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU