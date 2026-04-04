Bulog Siapkan 100 Gudang Baru, Perkuat Serapan Hasil Panen Petani

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Urusan Logistik (Bulog) berencana menambah infrastruktur penyimpanan dengan membangun 100 gudang pascapanen di berbagai daerah.

Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan rencana tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden RI Prabowo Subianto guna memperkuat sistem ketahanan pangan nasional.

“Dari Bapak Presiden sudah keluar instruksi. Kami mendapat petunjuk membangun 100 gudang infrastruktur pascapanen,” ujar Rizal seusai panen perdana di Ngawi, Sabtu (4/4).

Dia menjelaskan, saat ini kapasitas gudang Bulog mencapai 5,2 juta ton. Sementara target penyerapan gabah dan beras ditetapkan sebesar 4 juta ton.

“Masih ada sisa kapasitas sekitar 1,2 juta ton, itu juga didukung gudang filial,” jelasnya.

Menurut Ahmad, gudang yang akan dibangun tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan, tetapi juga dilengkapi fasilitas pendukung seperti pengering (dryer), penggilingan, hingga pengemasan.

Pembangunan ditargetkan mulai secepatnya setelah proses administrasi rampung. Bulog menargetkan proyek ini bisa selesai pada tahun 2026.

“Target semaksimal mungkin bisa diselesaikan 2026,” katanya.