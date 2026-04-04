Bocah di Lamongan Ditemukan Tewas, Hanyut Saat Mandi di Bengawan Solo

jatim.jpnn.com, LAMONGAN - Seorang bocah laki-laki berinisial AF (9) ditemukan meninggal dunia setelah dilaporkan hilang saat mandi di aliran Sungai Bengawan Solo, Jumat (3/4)

Warga Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan itu ditemukan pada Sabtu (4/4) sekitar pukul 10.45 WIB.

Kapolsek Laren AKP Witono Hariadi menjelaskan kejadian itu bermula saat korban mandi di sungai seusai bermain sepak bola bersama teman-temannya, Jumat (3/4). Diduga korban tidak bis berenang hingga akhirnya hanyut.

"Korban ditemukan berjarak kurang lebih 50 meter dari lokasi awal kejadian tenggelam di wilayah Dusun Ketintang," kata Witono.

Kasi Humas Polres Lamongan Ipda M Hamzaid menyampaikan duka cita mendalam atas peristiwa tersebut serta mengapresiasi seluruh pihak yang telah terlibat dalam proses pencarian.

“Semoga almarhum mendapatkan tempat terbaik dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan,” ujarnya.

Pihaknya mengimbau kepada masyarakat, khususnya para orang tua, untuk lebih meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak saat beraktivitas di sekitar sungai guna mencegah kejadian serupa terulang kembali. (mcr23/jpnn)