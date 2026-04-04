Dirut Bulog Cek Pasar Wonokromo Pascalebaran, Pastikan Harga Pangan Masih Stabil

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani langsung ke Pasar Wonokromo, Surabaya, untuk mengecek kondisi harga pangan, Sabtu (4/4).

Dia datang bersama jajaran Bulog, Satgas Pangan, hingga perwakilan pemerintah daerah untuk memastikan harga bahan pokok benar-benar stabil di lapangan.

“Hari ini kami cek langsung ke pasar, apakah ada kenaikan harga atau tidak,” kata Rizal.

Baca Juga: Bulog Jatim Pastikan Stok Beras dan Minyak Kita Aman Hingga Lebaran 2026

Dari hasil pantauan, sebagian besar harga masih terkendali. Beras SPHP dan minyak goreng masih stabil, minyak berada di kisaran Rp15.700 per liter. Harga telur justru turun jadi Rp29.000 per kilogram, begitu juga ayam yang kini sekitar Rp31.000 per kilogram.

Namun, harga daging sapi terpantau naik hingga Rp140.000 per kilogram. Menurutnya, hal ini akan segera ditelusuri.

“Kami akan cek ke RPH karena pedagang mengaku kesulitan mendapatkan pasokan daging,” ujarnya.

Dia juga memastikan stok pangan, khususnya beras, dalam kondisi aman, bahkan jumlahnya disebut menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah.

“Stok beras Bulog saat ini 4,4 juta ton. Ini tertinggi sepanjang sejarah Indonesia,” tuturnya.