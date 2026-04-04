Dua Siswa SMP di Gresik Diduga Terkena Peluru Nyasar, TNI AL Buka Suara

jatim.jpnn.com, GRESIK - Pihak TNI Angkatan Laut melalui Korps Marinir akhirnya buka suara terkait dugaan peluru nyasar yang melukai dua siswa SMP di Gresik.

Peristiwa itu menimpa Darrell Fausta Hamdani (14), siswa SMPN 33 Gresik, saat mengikuti kegiatan di musala sekolah pada 17 Desember 2025.

Peluru diduga berasal dari latihan tembak Marinir di Lapangan Tembak Bumi Marinir Karangpilang, Surabaya, yang berjarak sekitar 2,3 kilometer dari lokasi.

Akibat insiden tersebut, Darrell mengalami luka tembus di lengan kiri hingga proyektil bersarang di punggung tangan. Adapun rekannya Reinheart Okto Hanaya juga terluka di bagian punggung.

Keduanya sempat dirawat di RS Siti Khodijah Sepanjang.

Perwira Hukum Menbanpur 2 Marinir Ahmad Fauzi menegaskan pihaknya langsung bergerak cepat sejak menerima laporan.

“Perlu kami jeaskan dan tegaskan sejak menerima informasi kejadian tersebut satuan bergerak cepat melakukan koordinasi dan pendalaman di lapangan mengunjungi sekolah serta memastikan kedua korban mendapat tindakan medis. Walaupun sampai saat ini belum bisa dipastikan peluru tersebut berasal dari Korps. Masih perlu penyelidikan dan penfalaman lebih lanjut," kata Fauzi, Jumat (3/4).

Dia menyebut TNI AL telah menanggung seluruh biaya pengobatan, termasuk operasi pengangkatan proyektil di RS Siti Khadijah dan perawatan lanjutan serta memberikan santunan kepada keluarga korban.