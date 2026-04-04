Puluhan Warga di Sido Kapasan Surabaya Keracunan Nasi Hajatan Tahlilan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Puluhan warga Sido Kapasan 10 RT 7 RW 01 Kelurahan Sidodadi diduga mengalami keracunan massal usai menyantap hidangan pada acara tahlilan yang digelar, Selasa (31/3)

Mereka merasakan lemas dan mual secara bersama-sama hingga harus dibawa ke puskesmas dan rumah sakit.

Ketua RT 7 Arif menjelaskan mulanya beberapa warganya mengeluhkan lemas setelah menyantap nasi berkat yang diterima seusai tahlilan, Rabu (1/4).

"Awalnya 1-2 warga saya mengeluhlan lemas pada keesokan harinya. Lalu, tiba-tiba kok tambah banyak hingga harus dirujuk ke Puskesmas dan ruamh sakit," kata Arif ditemui, Sabtu (4/4).

Sementara itu, Kapolsek Simokerto Kompol Ainur Rofik membenarkan insiden dugaan keracunan itu.

Dia menjelaskan dari 70 orang yang menghadiri acara tahlilan tersebut. Sebanyak 26 warga dilaporkan mengalami mual-mual dan lemas.

"Dari puluhan warga tersebut, empat orang harus mendapat perawatan intensif di puskesmas dan rumah sakit," kata Ainur.

Saat ini, pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait penyebab dugaan keracunan tersebut. Apakah dari makanan yang dikonsumi dari hajatan atau tidak.