JPNN.com

Balon Udara Berpetasan Jatuh di Tulungagung, Meledak di Atap Rumah

Sabtu, 04 April 2026 – 12:07 WIB
Petugas kepolisian mengamankan balon udara berukuran sekitar 6,5 meter yang dilengkapi petasan sebagai barang bukti setelah jatuh dan meledak di rumah warga di Tulungagung, Jawa Timur. (Destyan Sujarwoko)

jatim.jpnn.com, TULUNGAGUNG - Polisi menyelidiki kasus balon udara berpetasan yang jatuh dan meledak di atap rumah warga di Tulungagung. Peristiwa itu terjadi di Desa Tanggulwelahan, Kecamatan Besuki, Jumat (3/4) sekitar pukul 06.30 WIB.

Kapolsek Besuki M Samsun mengatakan petugas telah mengamankan lokasi dan menyita barang bukti berupa balon udara serta sisa petasan.

“Kami sudah mengamankan barang bukti dan saat ini masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap pelaku,” kata Samsun.

Baca Juga:

Balon udara berukuran sekitar 6,5 meter itu jatuh di rumah milik Sopingi (53) dan masih memiliki sumber api.

Kondisi tersebut memicu ledakan petasan yang merusak bagian atap rumah, termasuk kamar, ruang tengah, dan ruang samping.

Polisi menduga balon udara tersebut berasal dari arah utara dan membawa rangkaian petasan yang belum seluruhnya meledak saat jatuh.

Baca Juga:

Meski tidak menimbulkan korban jiwa, kejadian ini sempat membuat panik warga sekitar.

Samsun menegaskan pihaknya akan menindak tegas pelaku penerbangan balon udara liar yang disertai petasan.

Sumber Antara
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   balon udara meledak balon udara petasan polres Tulungagung balon udara jatuh larangan balon udara liar

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU