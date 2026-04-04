Balon Udara Berpetasan Jatuh di Tulungagung, Meledak di Atap Rumah

jatim.jpnn.com, TULUNGAGUNG - Polisi menyelidiki kasus balon udara berpetasan yang jatuh dan meledak di atap rumah warga di Tulungagung. Peristiwa itu terjadi di Desa Tanggulwelahan, Kecamatan Besuki, Jumat (3/4) sekitar pukul 06.30 WIB.

Kapolsek Besuki M Samsun mengatakan petugas telah mengamankan lokasi dan menyita barang bukti berupa balon udara serta sisa petasan.

“Kami sudah mengamankan barang bukti dan saat ini masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap pelaku,” kata Samsun.

Balon udara berukuran sekitar 6,5 meter itu jatuh di rumah milik Sopingi (53) dan masih memiliki sumber api.

Kondisi tersebut memicu ledakan petasan yang merusak bagian atap rumah, termasuk kamar, ruang tengah, dan ruang samping.

Polisi menduga balon udara tersebut berasal dari arah utara dan membawa rangkaian petasan yang belum seluruhnya meledak saat jatuh.

Meski tidak menimbulkan korban jiwa, kejadian ini sempat membuat panik warga sekitar.

Samsun menegaskan pihaknya akan menindak tegas pelaku penerbangan balon udara liar yang disertai petasan.