Cuaca Malang Hari ini, Gerimis Bakal Mengguyur Kawasan Berikut Pagi Sampai Sore

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Sabtu (4/4) untuk kota maupun kabupatennya.

Pagi sampai sore cerah berawan dan berawan di seluruh kawasan.

Malamnya cuaca di seluruh kawasan cera berawan hingga berawan dan berangin.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Jabung, Kasembon, Ngantang, Poncokusumo, Pujon, dan Tumpang. Kawasan lainnya cerah berawan dan berawan.

Siangnya gerimis mengguyur Ampelgading, Dampit, Jabung, Kasembon, Ngantang, Poncokusumo, Pujon, Tumpang, dan Wajak. Kawasan lainnya cerah berawan dan berawan.

Sorenya gerimis masih mengguyur Ampelgading, Dampit, Jabung, Kasembon, Ngantang, Poncokusumo, Pujon, Tumpang, dan Wajak. Beberapa jam kemudian cerah berawan dan berawan.

Malamnya hujan reda. Cuaca di seluruh kawasan cerah hingga berawan dan berangin.