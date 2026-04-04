Cuaca Surabaya Hari ini, Seharian Diramalkan Cerah Berawan dan Berawan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Sabtu (4/4).

Paginya cuaca di seluruh kawasan cerah berawan dan berawan.

Siangnya cuaca di seluruh kawasan berawan.

Sorenya kembali cerah berawan dan berawan di seluruh kawasan.

Malamnya masih cerah berawan dan berawan di seluruh kawasan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 25-34 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 18 kilometer per jam.

Selama seharian, Kota Surabaya tidak diguyur hujan dan diperkirakan cerah berawan dan berawan selama seharian.