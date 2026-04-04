Cuaca Jawa Timur 4 April 2026, Pagi Sampai Malam Gerimis Mengguyur Wilayah Berikut

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Sabtu (4/4).

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Bangkalan, Lumajang, dan Pacitan. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Siangnya gerimis mengguyur Blitar, Bojonegoro, Bondowoso, Jember, Kediri, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Probolinggo, Lamongan, Lumajang, Magetan, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Probolinggo, Sampang, Trenggalek, Tuban, dan Tulungagung. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Sorenya gerimis mengguyur Banyuwangi Blitar, Bojonegoro, Bondowoso, Jember, Kediri, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Probolinggo, Lamongan, Lumajang, Magetan, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Probolinggo, Sampang, Trenggalek, Tuban, dan Tulungagung. Wilayah lainnya cerah berawan hingga berangin.

Malamnya Banyuwangi masih diguyur gerimis. Wilayah lainnya cerah hingga berawan dan berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 17-33 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 18-20 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)