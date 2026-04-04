Pemkot Surabaya Pastikan Stok Pangan Aman dan Harga Terkendali di April 2026

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memastikan ketersediaan bahan pokok tetap aman dan harga terkendali memasuki April 2026.

Evaluasi kondisi sepanjang Maret 2026 menjadi dasar penguatan langkah agar kebutuhan warga terus tercukupi.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Surabaya Nanik Sukristina mengatakan pemantauan rutin di pasar tradisional maupun modern memastikan pasokan pangan tetap stabil.

“Hasil evaluasi Maret menunjukkan ketersediaan pangan terjaga dengan baik, dan ini kami lanjutkan sebagai dasar penguatan langkah di bulan April,” kata Nanik, Jumat (3/4).

Ketersediaan beras menjadi salah satu indikator utama. Indeks Kecukupan Pangan (IKP) Surabaya tercatat mencapai 3,13 pada Maret 2026, mencerminkan kecukupan stok untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Cadangan beras yang memadai di gudang Bulog turut memperkuat jaminan pasokan ke depan.

“Dengan stok yang tersedia, kami optimistis kebutuhan beras masyarakat tetap tercukupi dan harga dapat dijaga tetap stabil,” ujarnya.

Di sektor peternakan, pasokan daging juga dipastikan aman. Aktivitas pemotongan ternak di Rumah Potong Hewan (RPH) dan Tempat Pemotongan Hewan (TPH) berjalan stabil sehingga distribusi dan ketersediaan tetap terjaga.