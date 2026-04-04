Unusa Luncurkan Shuttle Antar Kampus, Dorong Mobilitas Hemat Energi

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (Unusa) meluncurkan layanan transportasi antar kampus 'Hi UNUSA Shuttle (HUS)' sebagai upaya menekan penggunaan kendaraan pribadi dan mendorong efisiensi energi di lingkungan kampus.

Program ini hadir untuk menjawab tingginya mobilitas sivitas akademika di kampus Unusa yang tersebar di beberapa lokasi di Surabaya, sekaligus mendukung kebijakan transformasi budaya kerja dan energi.

Rektor Unusa Prof Tri Yogi Yuwono menegaskan bahwa program ini merupakan bagian dari komitmen kampus dalam pembangunan berkelanjutan.

Melalui program ini, Unusa tidak hanya menjalankan fungsi pendidikan, tetapi juga memperkuat peran sebagai agen perubahan dalam pembangunan berkelanjutan.

"Inisiatif ini relevan dengan indikator THE Impact Rankings, khususnya pada aspek operational sustainability, energy efficiency, dan sustainable campus mobility,” ujar Prof Tri, Jumat (3/4).

Selain itu, layanan shuttle ini juga diarahkan untuk mendukung pencapaian target Sustainable Development Goals (SDGs), terutama dalam efisiensi energi, pengurangan kemacetan, serta penurunan emisi karbon dari aktivitas transportasi kampus.

Pada tahap awal, layanan HUS dioperasikan dengan satu unit kendaraan yang melayani rute kampus A, B, dan C dengan jadwal tertentu. Program ini masih dalam tahap uji coba dan akan dievaluasi secara berkala.

“Evaluasi berkala akan dilakukan untuk mengukur tingkat utilisasi layanan oleh sivitas akademika; potensi pengurangan penggunaan kendaraan pribadi; dan efisiensi konsumsi energi dan biaya operasional,” demikian keterangan resmi Unusa.