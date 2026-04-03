Rusunami Gen Z di Surabaya Dibanderol Rp100 Juta hingga di Bawah Rp500 Juta

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menyiapkan rumah susun sederhana milik (rusunami) untuk Generasi Z (Gen Z) dengan harga terjangkau mulai Rp100 juta hingga di bawah Rp500 juta per unit.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, rusunami tersebut akan dibangun di kawasan Tambak Wedi dan Rungkut untuk menyasar Gen Z yang baru menikah, khususnya warga Surabaya.

“Harganya insyaallah di bawah Rp500 juta. Ada yang Rp100 juta, ada yang Rp200 juta, dan ini masih kami hitung. Kalau diperlukan, nanti kami gunakan aset pemerintah kota untuk rumah tinggal warga Surabaya yang baru menikah,” kata Eri, Jumat (3/4).

Selain harga, Pemkot juga menyiapkan spesifikasi berbeda dari rusunami sebelumnya. Unit hunian akan memiliki dua kamar tidur agar dapat digunakan pasangan muda yang baru membangun keluarga.

“Jadi, rusunami ini bukan yang punya satu kamar, tapi unitnya yang ada dua kamar. Sehingga mereka bisa tinggal di situ ketika menikah dan punya anak, jadi unitnya itu minimal dua kamar,” sebutnya.

Rusunami tersebut juga dilengkapi fasilitas lift seperti apartemen. Eri menegaskan, konsep rusunami memungkinkan masyarakat memiliki hunian sendiri, berbeda dengan rusunawa yang menggunakan sistem sewa.

“Kami membuatkan rusunami untuk Gen Z yang baru menikah, terutama untuk ASN-ASN yang baru menikah dan itu orang Surabaya,” katanya.

Pemkot Surabaya juga menyiapkan sejumlah persyaratan bagi calon pembeli, di antaranya merupakan warga Surabaya, Gen Z dari keluarga kurang mampu, serta belum memiliki rumah.