Unesa Peringkat Kedua SNBP 2026 Terbanyak dengan 53.237 Pendaftar

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Universitas Negeri Surabaya (Unesa) menempati peringkat kedua dalam jajaran 10 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) akademik dengan jumlah peminat terbanyak secara nasional, dengan total mencapai 53.237 pendaftar.

Rektor Unesa Prof Nurhasan menyebut banyakanya pendaftar ini membuktikan bahwa peningkatan kualitas pembelajaran yang berjalan beriringan dengan tumbuhnya kepercayaan publik terhadap Unesa.

Menurutnya, strategi promosi yang dilakukan secara masif juga menjadi faktor penting dalam mendongkrak jumlah peminat.

“Peningkatan pembelajaran yang kami lakukan berdampak langsung pada kepercayaan masyarakat. Hal ini diperkuat dengan berbagai program promosi, baik secara daring maupun luring, seperti kunjungan ke sekolah hingga roadshow ke daerah-daerah,” ujar Prof Hasan, Jumat (3/4).

Prof Hasan menjelaskan Unesa punya berbagai program unggulan yang diperkenalkan untuk menjangkau calon mahasiswa secara lebih luas. Salah satunya adalah program “Tanya-Tanya Unesa” (TTU), yang menghadirkan siswa SMA dalam sesi mentoring khusus untuk mengenal lebih dekat dunia perkuliahan.

Selain itu, terdapat Unesa Day yang menjadi ajang pameran seluruh fakultas dalam satu hari penuh dan dihadiri ribuan siswa dari berbagai jenjang.

Tidak hanya itu, Unesa juga aktif dalam kegiatan Unesa Expo dengan mengunjungi berbagai edufair di sekolah-sekolah, termasuk di daerah pelosok.

Sementara itu, melalui Unesa Virtual Campus Expo (UVCE), kampus ini memanfaatkan platform digital dengan siaran langsung di media sosial untuk memberikan informasi lengkap seputar SNBT/UTBK, tips lolos seleksi, hingga strategi menentukan pilihan program studi.