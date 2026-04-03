Mulai 6 April, Jalan Nasional Pasuruan Ditutup Total, Ini Jalur Alternatifnya

jatim.jpnn.com, PASURUAN - Ruas jalan nasional di wilayah Bugul Kidul, Kota Pasuruan, dipastikan ditutup mulai Senin (6/4) seiring dimulainya proyek perbaikan Jembatan Buk Wedi.

Penutupan dilakukan untuk mendukung kelancaran pekerjaan konstruksi pada jalur utama penghubung Surabaya–Probolinggo.

Kepala Satker PJN III Jawa Timur Deny Purwa Indarsa mengatakan proyek tersebut sebelumnya sempat tertunda karena tingginya mobilitas saat Natal, Tahun Baru, dan Lebaran.

“Pekerjaan harus segera dimulai agar target penyelesaian tidak mundur lagi. Karena itu, dukungan semua pihak sangat dibutuhkan,” kata Deny, Jumat (3/4).

Menurut dia, percepatan kini menjadi prioritas agar proyek tidak kembali bergeser hingga akhir 2026. Selama penutupan, rekayasa lalu lintas disiapkan untuk mengurai kepadatan kendaraan.

Dari arah Surabaya, kendaraan dialihkan melalui Simpang Karangketug menuju Jalan Gatot Subroto, kemudian ke Jalan Urip Sumoharjo hingga masuk Tol Sutojayan.

Sementara itu, dari arah Probolinggo, arus kendaraan dialihkan melalui Tol Grati, Blandongan, Bulu, Purutrejo hingga Kebonagung.

Selain itu, Jalan Ir Juanda juga ditutup total selama proyek berlangsung karena masuk area terdampak langsung.