Rodalink Buka Akses Pabrik Polygon, Komunitas Gowes Diajak Lihat Produksi

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Di tengah momen mudik Lebaran 2026, Rodalink Indonesia menggelar program 'Mudik ke Pabrik Polygon' dengan mengajak puluhan komunitas gowes mengunjungi pabrik sepeda di Sidoarjo.

Sebanyak 50 peserta dari berbagai daerah diajak melihat langsung proses produksi sepeda Polygon di salah satu pabrik terbesar di dunia.

Program ini menjadi yang pertama kalinya diinisiasi oleh toko sepeda dengan membuka akses factory tour bagi konsumen dan komunitas.

Peserta diajak menyusuri seluruh lini produksi, mulai dari pengelasan rangka, pengecatan, perakitan komponen, kontrol kualitas, hingga gudang distribusi untuk pasar domestik dan ekspor.

Salah satu peserta, Bayu asal Bekasi, mengaku terkesan dengan proses produksi sepeda Polygon.

“Dari sini saya menjadi paham kalau sepeda Polygon lahir dari kolaborasi antara keterampilan SDM dan teknologi canggih. Detail yang menghasilkan sepeda terbaik untuk masing-masing peruntukannya,” ungkap Bayu beberapa waktu lalu.

Selain tur pabrik, peserta juga mendapat kesempatan menjajal langsung lini sepeda terbaru, seperti Polygon Helios A dan Polygon Strattos C, termasuk model sepeda listrik.

Peserta lain, Retno asal Kalimantan Utara, berharap kegiatan serupa bisa rutin digelar.