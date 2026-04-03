Libur Paskah 2026, KAI Daop 8 Surabaya Tambah 8 Perjalanan Kereta

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Dalam rangka mengantisipasi lonjakan penumpang saat libur Paskah 2026, PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 8 Surabaya menambah delapan perjalanan kereta api.

Penambahan ini dilakukan seiring meningkatnya mobilitas masyarakat yang memanfaatkan libur panjang untuk berwisata, pulang kampung, maupun menjalankan kegiatan keagamaan.

Sejumlah rute favorit diprediksi mengalami peningkatan penumpang, yaitu tujuan Yogyakarta, Semarang, Madiun, Bandung, Jakarta, hingga Banyuwangi.

Manager Humas KAI Daop 8 Surabaya Mahendro Trang Bawono mengatakan langkah ini merupakan bagian dari upaya perusahaan dalam memberikan layanan maksimal kepada pelanggan.

Dia menjelaskan delapan kereta tambahan yang dioperasikan meliputi KA Sembrani Tambahan (Surabaya Pasarturi–Gambir), KA Argo Anjasmoro (Surabaya Pasarturi–Gambir), KA Kertajaya Tambahan (Surabaya Pasarturi–Pasarsenen), KA tambahan relasi Surabaya Gubeng–Gambir, KA Arjuno Ekspres (Surabaya Gubeng–Malang pulang-pergi), KA Mutiara Timur (Surabaya Gubeng–Ketapang), KA Sancaka (Surabaya Gubeng–Yogyakarta), serta KA Gajayana Tambahan (Malang–Gambir).

“Penambahan perjalanan ini diharapkan mampu mengakomodasi kebutuhan pelanggan, sehingga perjalanan tetap aman, nyaman, dan tepat waktu,” ujar Mahendro, Kamis (2/4).

Selama periode libur Paskah pada 2 hingga 5 April 2026, KAI Daop 8 Surabaya mengoperasikan total 46 perjalanan kereta, terdiri dari 38 kereta reguler dan delapan tambahan. Kapasitas yang disediakan mencapai 24.800 tempat duduk per hari atau total 99.200 tempat duduk selama masa libur.

Adapun tiga stasiun yang diprediksi menjadi titik dengan volume penumpang tertinggi adalah Stasiun Surabaya Gubeng, Stasiun Surabaya Pasarturi, dan Stasiun Malang.