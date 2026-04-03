Bus Terguling di Tol Jombang-Mojokerto Tewaskan 1 Penumpang Akibat Pecah Ban

jatim.jpnn.com, JOMBANG - Bus Restu bernomor polisi N 7088 UG mengalami kecelakaan tunggal pecah ban di KM 689+500 jalur A Tol Jombang-Mojokerto, Kamis (2/4) sekitar pukul 20.00 WIB.

Kejadian itu mengakibatkan satu orang meninggal dunia dan sebelah penumpang luka-luka.

Kanit PJR Jatim 3 AKP Sudirman menjelaskan bus tersebut dikemudikan Nuril membawa 34 penumpang sopir dan kondektur melaju arah Madiun tujuan Surabaya di jalur cepat.

Sesampainya di lokasi kejadian, bus mengalami pecah ban.

"Diduga kendaraan mengalami pecah ban belakang kanan sehingga kendaraan oleng ke kanan dan terperosok di parit median tengah, dengan posisi terakhir kendaraan bus terguling di parit median tengah menghadap ke barat," kata Sudirman saat dikonfirmasi, Jumat (3/4).

Saat kejadian, arus lalu lintas lancar dan cuaca cerah.

"Korban akibat laka: luka berat 11, meninggal dunia 1," ucapnya.

Saat ini polisi masih berada di lokasi kejadian untuk proses evakuasi. Belum diketahui identitas lengkap para korban. (mcr23/jpnn)