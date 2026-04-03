Cuaca Malang Hari ini, Pagi sampai Sore Gerimis, Malamnya Berawan di Seluruh Kawasan

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Jumat (3/4) untuk kota maupun kabupatennya.

Paginya cuaca di seluruh kawasan cerah dan cerah berawan.

Siangnya hujan ringan atau gerimis mengguyur seluruh kawasan.

Sorenya gerimis masih mengguyur seluruh kawasan. Beberapa jam kemudian berawan di seluruh kawasan.

Malamnya cuaca di seluruh kawasan berawan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya gerimis mengguyur Ampelgading, Bantur, Dampit, Gedangan, Gondanglegi, Jabung, Kasembon, Ngantang, Pagak, Pagelaran, Poncokusumo, Pujon, Sumbermanjing Wetan, Tirtoyudo, Tumpang, Turen, dan Wajak. Kawasan lainnya cerah dan cerah berawan.

Siangnya Kromengan, Ngajum, Sumberpucung, dan Wonosari berawan. Kawasan lainnya gerimis.