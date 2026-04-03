Cuaca Jawa Timur 3 April 2026, Pagi Sampai Malam Gerimis Mengguyur Wilayah Berikut

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Jumat (3/4).

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Bangkalan, Bondowoso, Kediri, Kota Kediri, Lumajang, Malang, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Pasuruan, Sampang, Situbondo, dan Sumenep. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Siangnya gerimis mengguyur Banyuwangi, Blitar, Bondowoso, Jember, Kediri, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Malang, Kota Probolinggo, Lamongan, Lumajang, Madiun, Magetan, Malang, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Ponorogo, Probolinggo, Trenggalek, dan Tulungagung. Wilayah lainnya cerah berawan dan berawan.

Sorenya gerimis mengguyur Bondowoso, Kediri, Kota Kediri, Ngawi, Pacitan, Ponorogo, dan Tulungagung. Wilayah lainnya cerah berawan dan berawan.

Malamnya gerimis masih mengguyur Bondowoso, Kediri, Kota Kediri, Ngawi, Pacitan, Ponorogo, dan Tulungagung. Beberapa jam kemudian berawan di seluruh wilayah.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 17-32 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 4-22 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)