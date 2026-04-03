Bus Restu Terguling di Tol Jombang-Mojokerto, 1 Tewas 11 Luka Berat

jatim.jpnn.com, JOMBANG - Kecelakaan tunggal melibatkan Bus Restu terjadi di Tol Jombang–Mojokerto KM 689+500, Kamis (2/4) malam.

Akibat kejadian itu, satu orang meninggal dunia dan 11 lainnya mengalami luka berat.

Kanit PJR Jatim 3 AKP Sudirman mengatakan kecelakaan bermula saat bus melaju dari arah Madiun menuju Surabaya di jalur cepat.

Bus yang mengangkut 34 penumpang, termasuk sopir dan kondektur, diduga mengalami pecah ban belakang kanan.

“Diduga ban belakang kanan pecah, kendaraan oleng ke kanan lalu masuk parit median tengah dan terguling menghadap barat,” ujar Sudirman, Jumat (3/4).

Bus tersebut diketahui dikemudikan oleh Nuril.

Saat kejadian, kondisi lalu lintas dilaporkan lancar dengan cuaca cerah.

"Korban akibat laka luka berat sebelas, meninggal dunia satu," jelasnya.