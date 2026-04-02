JPNN.com

Kecelakaan di Bojonegoro, Penumpang Minibus Terjepit Dievakuasi Dramatis

Kamis, 02 April 2026 – 22:05 WIB
Kecelakaan truk dan minibus di Bojonegoro, satu penumpang terjepit dan dievakuasi selama 30 menit, Rabu (2/4). Foto: Dok.SAR Surabaya

jatim.jpnn.com, BOJONEGORO - Kecelakaan lalu lintas melibatkan truk dan minibus terjadi di Jalan Bojonegoro–Padangan, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro, Rabu (2/4).

Dalam insiden itu, seorang penumpang minibus bernama Asyhariyatun (81) terjepit badan kendaraan.

Tim dari Kantor SAR Surabaya langsung mengerahkan Unit Siaga SAR Bojonegoro untuk melakukan evakuasi. Korban dievakuasi secara hati-hati setelah posisi kendaraan distabilkan.

Petugas kemudian menggunakan peralatan ekstrikasi untuk memotong bagian mobil guna membuka akses penyelamatan.

“Proses evakuasi korban membutuhkan waktu sekitar 30 menit,” ujar Koordinator Unit Siaga SAR Bojonegoro Nanang Pujo.

Setelah dikeluarkan, korban langsung mendapatkan pertolongan pertama berupa penghentian pendarahan dan pemberian oksigen. Selanjutnya korban dibawa ke RSUD Padangan untuk mendapatkan perawatan.

Selain korban, pengemudi dan penumpang lain dari kedua kendaraan juga turut dirawat di rumah sakit yang sama.

Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor SAR Surabaya Didit Arie Ristandy menyampaikan apresiasi atas kerja sama seluruh tim di lapangan.

Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   minibus tabrak truk kecelakaan lalu lintas kecelakaan bojonegoro penumpang terjepit evakuasi Basarnas Bojonegoro

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU