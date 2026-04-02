Kecelakaan di Bojonegoro, Penumpang Minibus Terjepit Dievakuasi Dramatis

jatim.jpnn.com, BOJONEGORO - Kecelakaan lalu lintas melibatkan truk dan minibus terjadi di Jalan Bojonegoro–Padangan, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro, Rabu (2/4).

Dalam insiden itu, seorang penumpang minibus bernama Asyhariyatun (81) terjepit badan kendaraan.

Tim dari Kantor SAR Surabaya langsung mengerahkan Unit Siaga SAR Bojonegoro untuk melakukan evakuasi. Korban dievakuasi secara hati-hati setelah posisi kendaraan distabilkan.

Petugas kemudian menggunakan peralatan ekstrikasi untuk memotong bagian mobil guna membuka akses penyelamatan.

“Proses evakuasi korban membutuhkan waktu sekitar 30 menit,” ujar Koordinator Unit Siaga SAR Bojonegoro Nanang Pujo.

Setelah dikeluarkan, korban langsung mendapatkan pertolongan pertama berupa penghentian pendarahan dan pemberian oksigen. Selanjutnya korban dibawa ke RSUD Padangan untuk mendapatkan perawatan.

Selain korban, pengemudi dan penumpang lain dari kedua kendaraan juga turut dirawat di rumah sakit yang sama.

Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor SAR Surabaya Didit Arie Ristandy menyampaikan apresiasi atas kerja sama seluruh tim di lapangan.