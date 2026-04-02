25 Maba Unesa Dapat Golden Ticket, Kuliah Gratis hingga Lulus

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Persaingan ketat terjadi dalam seleksi Golden Ticket jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2026 di Universitas Negeri Surabaya (Unesa).

Dari sekitar 1.500 pendaftar, hanya 25 calon mahasiswa yang berhasil lolos dan mendapatkan fasilitas pembebasan uang kuliah tunggal (UKT) hingga delapan semester.

Wakil Rektor Bidang Pendidikan, Kemahasiswaan dan Alumni Unesa Martadi, mengatakan bahwa seleksi dilakukan secara berlapis hingga menghasilkan kandidat terbaik.

“Dari 1.500 pendaftar, disaring menjadi 600 peserta, lalu kami pilih 25 terbaik yang benar-benar memenuhi kriteria,” ujarnya, Kamis (2/4).

Dia menjelaskan program Golden Ticket tahun ini memiliki skema baru karena menyasar peserta jalur SNBP, berbeda dari sebelumnya yang hanya tersedia untuk jalur mandiri.

Selain mendapatkan pembebasan biaya kuliah, para penerima juga akan mendapatkan pendampingan khusus dari kampus agar tetap mampu mempertahankan prestasi selama menempuh pendidikan.

“Mereka dibebaskan dari UKT selama delapan semester dan akan kami dampingi agar tetap berprestasi,” jelas Martadi.

Seleksi Golden Ticket mencakup berbagai bidang, mulai dari akademik, olahraga, seni, hingga MTQ. Namun, untuk kategori konten kreator, tahun ini belum ada peserta yang dinilai memenuhi standar yang ditetapkan kampus.