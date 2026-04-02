Rem Mendadak Picu Kecelakaan Beruntun di Ngawi, 5 Orang Terluka

jatim.jpnn.com, NGAWI - Kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Raya Ngawi–Caruban, tepatnya di Desa Kedungprahu, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi, Kamis (2/4) sekitar pukul 10.00 WIB.

Insiden tersebut melibatkan tiga kendaraan, yakni truk wing box, minibus, dan sepeda motor. Akibatnya, lima orang mengalami luka-luka dan harus mendapatkan perawatan di rumah sakit.

Kasat Lantas Polres Ngawi AKP Yuliana Plantika menjelaskan peristiwa bermula saat arus kendaraan melaju searah dari barat ke timur.

“Sepeda motor Honda Vario melaju dari arah barat ke timur, di depannya ada minibus dengan 17 penumpang, dan di depannya lagi terdapat truk wing box,” jelas Yuliana.

Truk yang dikemudikan Nurudin (50), warga Sleman, Yogyakarta, disebut sempat mengurangi kecepatan secara mendadak.

“Pengemudi truk melakukan pengereman dan berhenti mendadak,” ujarnya.

Di sisi lain, pengemudi minibus, Tresno Widianto (43) warga Pati, Jawa Tengah diduga kurang memperhatikan situasi di depannya sehingga tidak sempat mengantisipasi.

“Minibus berjalan kurang memperhatikan arus lalu lintas di depannya, sehingga terjadi tabrakan dengan truk,” katanya.