Asyik Bermain, Bocah di Pamekasan Diserang Monyet Warga yang Lepas Berujung Tewas

jatim.jpnn.com, PAMEKASAN - Balita laki-laki berusia lima tahun bernama Muhammad Kenzi di Kabupaten Pamekasan dilaporkan meninggal dunia seusai diserang monyet milik warga yang lepas.

Insiden mengenaskan itu terjadi pada Rabu (1/4) pukul 11.00 WIB saat korban berada di teras rumah saudaranya.

Kasi Humas Polres Pamekasan Ipda Yoni Evan Pratama menjelaskan kejadian itu bermula saat korban bermain dua bocah lainnya bernama Wanda (6), Kanza (7) di rumah pamannya di Dusun Togur Laok, Desa Sotabar, Kecamatan Pasean, Kabupaten Pamekasan.

Baca Juga: Tiga Pendaki Perempuan Dikepung Monyet Saat Turun Gunung Budeg

"Tiba-tiba, seekor monyet milik warga bernama Siful terlepas atau dan mendatangi ketiga anak tersebut secara agresif," kata Yoni saat dikonfirmasi, Kamis (2/4).

Monyet itu tiba-tiba menyerang korban, sedangkan dua temannya Wanda dan Kanza berhasil melarikan diri. Namun, korban tidak sempat menyelamatkan diri sehingga menjadi sasaran gigitan monyet tersebut.

Akibat serangan tersebut, korban mengalami luka serius berupa luka robek pada paha kanan dan luka robek pada tangan kanan. Mengetahui kejadian itu, keluarga langsung mengusit monyet dan melarikan korban ke rumah sakit.

"Pihak keluarga segera membawa korban ke RSUD Waru untuk mendapatkan pertolongan. Namun, setibanya di rumah sakit, korban dinyatakan telah meninggal dunia," ucapnya.

Setelah itu, pihak kepolisian mendatangi lokasi untuk mengecek situasi dan mengamankan area.