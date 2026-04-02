Mantan Suami di Surabaya Bayar Nafkah dulu baru Bisa Aktifkan Layanan Publik

Kamis, 02 April 2026 – 19:07 WIB
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Foto: Ardini Pramitha/JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sebanyak 8.180 mantan suami di Surabaya tak bisa urus layanan administasi publik karena diblokir akibat tak membayar nafkah seusai bercerai.

Kebijakan ini merupakan kolaborasi antara Pengadilan Agama Surabaya dengan pemerintah bertujuan untuk melindungi hak anak dan perempuan.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan layanan administrasi bisa kembali mereka akses jika telah membayar kewajiabannya.

“Jadi, dia gak bisa gerak ke mana-mana. Kalau tidak menafkahi tiga bulan, bayar nafkah dulu tiga bulan, baru tak buka blokirnya. Kalau enggak kan kacau,” kata Eri, Kamis (2/4).

Dia mengatakan, pihaknya akan menjemput bola kepada para mantan suami yang tidak memberi nafkah untuk memenuhi tanggung jawab.

“Nanti yang tidak patuh kita akan blokir, kami datangi. Jadi, kami sampaikan ya, kami harus umumkan bahwa ini diblokir,” ujarnya.

“Jadi, untuk KTP, dia enggak bisa digunakan apapun. Nanti kalau dia kerja di kantor ya enggak bisa digunakno. Kalau kami blokir maka kita akan banyak sosialisasi lah. Kami berkomitmen menjaga perempuan dan anak di Kota Surabaya,” imbuh dia.

Eri menyinggung laki-laki harus bertanggung jawab, sekalipun sudah bercerai. Apalagi tidak memberi nafkah anak dapat memberikan dampak.

Pemkot memberlakukan syarat bagi mantan suami untuk membayar nafkah agar bisa mengaktifkan layanan publik.
