Plastik Naik Gila-gilaan, Pedagang Surabaya Menjerit

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pedagang plastik di Surabaya mulai menjerit akibat lonjakan harga yang mencapai hingga 40 persen. Kenaikan harga terjadi pada berbagai jenis produk, mulai dari kantong plastik (kresek), mika makanan, hingga kemasan cup minuman.

Lonjakan ini dipicu tersendatnya pasokan bahan baku biji plastik yang berasal dari turunan minyak bumi dan gas, imbas eskalasi konflik di Timur Tengah.

Salah satu pedagang di Pasar Pucang Anom Mimin (65) mengaku kenaikan harga sudah terasa sejak Lebaran 2026.

“Dari harga Rp9 ribu tiba-tiba naik jadi Rp15 ribu. Hampir semua jenis plastik naik sekitar 40 persen,” ujar Mimin, Kamis (2/4).

Dia mengatakan pedagang tidak memiliki pilihan selain mengikuti harga dari pabrik. Menurut informasi yang diterimanya, kenaikan dipicu terganggunya impor bahan baku akibat konflik global.

“Katanya bahan plastik itu dari minyak bumi, jadi ikut naik karena perang,” katanya.

Kondisi ini diperparah dengan lonjakan permintaan menjelang Lebaran.

Banyak pelanggan memborong stok lebih awal, sedangkan pedagang belum mengantisipasi kenaikan harga. Akibatnya, saat harga sudah naik, pedagang harus menambah modal untuk kulakan.